Condenado a cuatro años de prisión un profesor por agresión sexual a una alumna de 7 años

Almería, 17 jul (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cuatro años y un mes de prisión a un profesor de patinaje como autor de un delito de agresión sexual a una alumna de siete años.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda y a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que los hechos ocurrieron en junio de 2022 durante una clase en la que la menor era la única alumna presente.

PUBLICIDAD

El tribunal ha detallado que el acusado aprovechó su condición de profesor, la confianza depositada en él por los padres y la diferencia de edad (él tenía 37 años) para llevar a la víctima a un lugar apartado y atentar contra su indemnidad sexual.

La resolución ha destacado que en la conducta del procesado se aprecia una situación de prevalimiento derivada de la posición de superioridad que le otorgaba la relación profesor-alumna.

PUBLICIDAD

Para fundamentar el fallo, la sala se basa en la declaración de la víctima obtenida en prueba preconstituida y, fundamentalmente, en las pruebas periciales elaboradas por el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, que hallaron un haplotipo compatible con el acusado.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone al condenado cinco años de libertad vigilada, que se ejecutarán con posterioridad a la salida de prisión. También establece la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio o centro escolar, así como de comunicarse con ella durante cinco años.

PUBLICIDAD

El fallo incluye la privación de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un periodo de cinco años, y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante diez años.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal dictamina que el condenado deberá indemnizar con 7.000 euros a la perjudicada por los daños causados.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia en un plazo de diez días. EFE

PUBLICIDAD

mma/fs/aam