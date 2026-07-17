Claudia Arenas lanza 'Como un imán', primer adelanto de su "nueva etapa" tras 'OT 2025'

Madrid, 17 jul (EFE).- Claudia Arenas ha lanzado este viernes la canción 'Como un imán' que su actual discográfica ha definido como el inicio de "una nueva etapa artística" y primer adelanto de su propio proyecto musical tras su salida de 'Operación Triunfo'.

Arenas fue una de las participantes más carismáticas de la última edición de este concurso de talentos y la primera y única en entrar en lista oficial de Promusicae de los 100 sencillos de mayor éxito en España gracias a la versión de 'Latin Girl' que realizó durante el programa.

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Una vez fuera, lanzó un sencillo titulado 'Gran error' el pasado mes de marzo de la mano de un sello y distribuidora de Amazon, Amazon Content Services, compañía que fue la responsable de la producción de su edición de 'OT'.

Ocho meses después del final del concurso en la que quedó en quinta posición y ahora ya de la mano de la multinacional Sony Music llega este 'Como un imán', que se presenta en nota de prensa como principio de "un proyecto planteado con una visión de largo recorrido" que "irá creciendo y definiéndose" con cada canción.

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Según indica el comunicado, Claudia Arenas (Alicante, 2006) ha participado activamente en la creación del tema, en cuyos créditos figura junto a autores como Paula Felices y Domingo José Aurrecoechea, quienes ya participaron en 'Gran error'.

En paralelo con el tema, que ya está disponible en plataformas digitales, también se ha lanzado su curioso videoclip, una idea desarrollada igualmente por Arenas y Felices, con dirección de Mario Arenas, en el que la artista y los objetos que la acompañan se ven empujados por una gran fuerza magnética hacia un punto enigmático. EFE

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