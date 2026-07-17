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Boca Juniors anuncia el fichaje de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero

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Buenos Aires, 17 jul (EFE).- Boca Juniors anunció este viernes el fichaje de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes ya firmaron sus respectivos contratos y se incorporarán este sábado al primer equipo.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado", informó el Xeneize en sus redes sociales.

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Ambos jugadores quedarán así bajo las órdenes del nuevo entrenador del primer equipo, Rodolfo Arruabarrena, quien ya ocupó el cargo entre 2014 y 2016 y que reemplazó el mes pasado a Claudio Úbeda tras la temprana eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

Sebastián Villa comenzará a sus 30 años su segunda etapa en el club, donde jugó entre 2018 y 2023 hasta que su contrato fue rescindido tras ser condenado a dos años de prisión no efectiva por amenazas y lesiones graves "en contexto de violencia de género" contra quien era su pareja en abril de 2020.

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Tras pasar una temporada en el fútbol de Bulgaria, el delantero colombiano regresó al fútbol argentino en junio de 2024, como refuerzo de Independiente Rivadavia, club en el que tuvo un gran desempeño en los últimos dos años y con el que obtuvo la Copa Argentina de 2025.

El regreso de Villa a Boca Juniors ha despertado críticas de aficionados del Xeneize contra la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme y que, según la prensa local, desembolsó 6,5 millones de dólares por su ficha.

A la llegada de Villa se suma la del portero Álvaro Montero, que viene de integrar la lista de Colombia en el Mundial 2026 aunque no llegó a sumar minutos.

Montero llega procedente de Vélez, donde tuvo un gran desempeño y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025, y según la prensa local su fichaje se concretó a cambio de cuatro millones de dólares.

El portero de 31 años llega para ocupar el lugar que dejó el lesionado Agustín Marchesín, y se perfila para ser titular durante la segunda mitad del año, en la que Boca disputará el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Este jueves, el Xeneize derrotó por 2-0 a Sarmiento de Junín por lo dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en el partido que marcó el comienzo del nuevo ciclo de Arruabarrena.

El próximo jueves, recibirá en la Bombonera al chileno O'Higgins por la ida de lo dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo que podría marcar el debut de los dos refuerzos anunciados este viernes. EFE

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