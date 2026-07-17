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Argentina, una transición tranquila

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Andrea Montolivo

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Solo hay ocho cambios entre la lista de la Argentina de Lionel Scaloni que ganó el Mundial en Catar 2022 y la que jugará este domingo la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una transición tranquila de 'la Scaloneta' con Leo Messi como denominador común.

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Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Alejandro 'Papu' Gómez, Guido Rodríguez, Ángel Di María, Ángel Correa y Paulo Dybala son los jugadores ausentes en 2026 respecto a la lista formada por Scaloni en 2022.

Por ellos entraron Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Nico González, Valentín Barco, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Pero sobre todo Scaloni ha dado continuidad a la columna vertebral de su Albiceleste, con líderes como Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul o Lautaro Martínez acompañando a Messi en la pelea por la cuarta estrella.

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Emiliano Martínez sigue siendo el portero de las noches grandes, Otamendi y Cristian Romero continúan como símbolos de la zaga, y el centro del campo se apoya en el triángulo Paredes–De Paul–Enzo Fernández, con Mac Allister como soporte natural, capaz de conectar ataque y defensa.

Arriba, Lautaro Martínez y Julián Álvarez se han jugado el rol de acompañantes de Leo Messi, protagonista con ocho goles en lo que va del Mundial.

Sí ha habido cambio de funciones en algunos jugadores. Es el caso de Thiago Almada, que fue campeón del mundo en 2022 tras entrar en la lista a última hora y que es ahora un recurso estable para Scaloni.

Su talento y chispa entre línea le ha permitido salir varias veces en el once inicial de Scaloni, que aprecia su cambio de ritmo en un equipo que perdió a uno de los jugadores más decisivos de su historia como 'el Fideo' Di María.

Giuliano Simeone, hijo del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, también fue una de las sorpresas en el once de la semifinal que ganó por 1-2 a Inglaterra.

Fue una transición tranquila, pero no pasiva. Se notó en la manera en la que Scaloni lideró al grupo del banquillo, intercambiando opiniones abiertas, incluso delante de las cámaras, con sus jugadores.

Fue el caso del partido de cuarto de final con Suiza, cuando se le vio debatir abiertamente con Leandro Paredes y escuchar la opinión del centrocampista de Boca Juniors para tomar ajustes tácticos.

Falta un partido, la final ante España en el MetLife Stadium, para saber si la continuidad por la que apostó Scaloni lo llevará a retener el cetro de campeón del mundo. EFE

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