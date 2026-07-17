Antonelli recupera el pulso en Bélgica

Adrián R. Huber

Madrid, 17 jul (EFE).- El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, no se dejó superar por la presión y marcó el mejor tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

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Antonelli, con 19 años el líder más joven de toda la historia, firmó la vuelta rápida del día en el segundo ensayo, en el que todos firmaron sus mejores cronos con los neumáticos blandos, antes de efectuar simulación de carrera. El boloñés, ganador de las cinco carreras previas pero que sólo puntuó en una de las últimas tres, controló la presión y volvió a presumir de galones al cubrir los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) -que pase lo que pase este sábado, pierde diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- y con 472 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer tiempo del día.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que no rodó por la mañana- se inscribieron decimosexto y vigésimo segundo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 312 milésimas y a casi cinco segundos y medio, respectivamente, de Antonelli.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el séptimo tiempo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el vigésimo.

Colapinto invirtió un segundo y 203 milésimas más que el líder del Mundial, del que se quedó, a tres segundos y seis décimas, 'Checo'. En la segunda sesión del día, que estuvo interrumpida durante algo más de diez minutos, con bandera roja, en su tramo final. A causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del francés Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga.

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El inglés George Russell -segundo en el Mundial, a 25 puntos de los 179 con los que comanda su compañero- repitió por la tarde el octavo tiempo matinal, en esta ocasión a un segundo y 285 milésimas de Antonelli.

Verstappen (1:47.070) había sido el más rápido por la mañana, por delante de los Ferrari, en un entrenamiento que el líder del Mundial cerró con el sexto tiempo. El astro neerlandés había mejorado en 145 milésimas al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en la general, a 32 puntos- y en 207 al monegasco Charles Leclerc, que hace dos semanas se anotó en Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña; logrando su noveno triunfo en la F1 -el 250 para la 'Scuderia'-: casi dos años después del anterior.

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Sainz no había pasado del vigésimo tiempo, a tres segundos y 792 milésimas del que fue su primer compañero en la F1; en 2015 y en Toro Rosso. El talentoso piloto madrileño fue investigado por una maniobra en la cuál, al comenzar su ingreso en el 'pit lane', decidió regresar a pista; pero no recibió sanción alguna.

Colapinto invirtió dos segundos y tres décimas más -marcando el decimoquinto crono- que el astro neerlandés, del que se quedó -con el decimonoveno- a tres segundos y una décima 'Checo'.

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Antonelli firmó el sexto tiempo matinal, a algo más de medio segundo de Verstappen; y justo por detrás del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar -cuarto, a 252 milésimas y que el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, al haber cambiado numerosos elementos del motor- y del australiano Oscar Piastri (McLaren): quinto, a 452.

Russell, que se volvió a meter en la lucha por el Mundial al acabar segundo en s, a 25 puntos de los 179 con los que lidera el boloñés-, había marcado el octavo, a 88 centésimas, dos más que su compatriota Norris, que, al haber sustituido la batería de su McLaren, perderá diez puestos en la formación de salida.

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Alonso, a menos de dos semanas de cumplir 45 años, no rodó en la sesión matinal, en la que pilotó su AMR26 el probador estadounidense Jak Crawford, que firmó el vigésimo segundo crono, a seis segundos y una décima de Verstappen; en una entrenamiento en el que -con la nueva técnica de pilotaje derivada del cambio de reglamento- el mejor tiempo se quedó a cinco segundos del marcado hace justo un año.

Por la tarde, Antonelli recuperó el pulso y, a las primeras de cambio -después de una breve interrupción, con bandera roja, para limpiar de grava la pista- firmó, con claridad y poco después de instalar gomas blandas, el mejor tiempo del día. Del que se quedaron a décima y media Norris -defensor del título- y a casi medio segundo Verstappen.

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Hamilton -otro que vive una segunda juventud, a los 41-, que, al ganar el mes pasado el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1, firmó el cuarto tiempo del día, a siete décimas y media; Hadjar, a 77 centésimas, acabó con el quinto tiempo, y el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, concluyó sexto, a casi un segundo del joven talento boloñés. Y Colapinto firmó un brillante séptimo, a un segundo y dos décimas.

Sainz mejoró el rendimiento matinal y, con el decimosexto crono, aún tendrá trabajo por hacer para intentar entrar en la Q2. Y, en espera de las mejoras que llegarán en la próxima prueba, en Hungría, los dos Aston Martin del canadiense Lance Stroll -que también penalizará en parrilla- y de Alonso, cerraron la tabla. Por detrás de los Cadillac de 'Checo' y del finlandés Valtteri Bottas.

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Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros. EFE