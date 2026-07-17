Agustín Ubal paga su cláusula de salida del Manresa, previo paso a su llegada al Barça

Barcelona, 17 jul (EFE).- El escolta uruguayo Agustín Ubal ha hecho efectiva su cláusula de salida para rescindir su contrato con el Kids&Us Manresa como paso previo para formalizar su regreso al Barça.

La llegada de Ubal al club azulgrana será la quinta en el nuevo proyecto que lidera el técnico esloveno Aleksander Sekulic. El uruguayo llegó a Barcelona para jugar en su filial en el verano de 2021, debutó en el primer equipo y posteriormente jugó en el Breogán (2022), Bilbao Basket (2022-2023), Palencia Baloncesto (2023-2024) y Granada (2024) antes de su paso por Manresa.

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Hasta la fecha, el Barça ha firmado al base estadounidense Umoja Gibson, procedente del Olimpia de Liubliana, al también base Justin Robinson (París Basketball), al ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y al pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).

Después de dar nueve bajas en la plantilla con vistas al curso que viene, el club espera anunciar en los próximos días además de la vuelta de Agustín Ubal (Baxi Manresa), las contrataciones de los aleros Stanley Umude (Austin Spurs) y Tyrese Martin (Delaware Blue Coats). EFE

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