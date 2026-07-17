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Agricultura amplía las ayudas a los afectados por las borrascas con 10,37 millones más

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Madrid, 17 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una segunda relación provisional de ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas de enero y febrero en Andalucía y Extremadura, con 943 beneficiarios que se repartirán 10,37 millones de euros.

En un comunicado, el MAPA ha explicado que esta es una línea de ayuda que compensa a los que tienen suscrita una póliza de seguro que incluye el riesgo de borrascas, pero que al estar contratadas con franquicia o por las condiciones establecidas en las mismas no son indemnizados por la totalidad de los daños producidos.

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Ha informado de que los 943 beneficiarios incluidos en esta segunda relación disponen de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde este viernes, para rechazar la ayuda o comunicar los errores materiales de identificación o de información personal que se pudieran apreciar en la misma.

Agricultura ha avanzado que, si todos los datos de esta segunda relación provisional se confirman, el pago de esta línea de ayuda rebasaría los 15,1 millones de euros, con un total de 1.817 beneficiarios.

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Ha recordado que en la última semana se realizó el abono de 4,81 millones a los 874 agricultores y ganaderos que figuraban en la primera relación definitiva de beneficiarios.

El MAPA ha señalado que "en los próximos días publicará nuevas relaciones de beneficiarios de esta línea de ayudas", que se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026 de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno. EFE

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