Abascal cree que Puente habla por Sánchez: "Le viene bien todo lo que debilite al Estado de Derecho"

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que el presidente, Pedro Sánchez, habla por la boca del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando ha invitado a Carles Puigdemont a volver a España. "Le viene bien todo lo que debilite al Estado de Derecho", ha asegurado.

En concreto, Puente ha asegurado que, si fuera el líder de Junts, "se plantaba hoy en España y que le detengan", después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de la amnistía a los implicados en el 'procés'.

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En la red social X, Abascal ha asegurado que "lo que dice Puente en realidad lo dice Sánchez". "Es Sánchez quien quiere someter al Tribunal Supremo y a todos los juees, por eso va de la mano con Puigdemont", ha agregado. "Porque le viene bien todo lo que debilite al Estado de Derecho", ha rematado.

De su lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha recomendado a Puente que emplee "las mismas energías que gasta en avergonzar" a España en arreglar los problemas de la Alta Velocidad.

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"Las energías que gasta el ministro en avergonzar a toda una nación bien podría emplearlas en arreglar los problemas de la Alta Velocidad en España", ha indicado Rodríguez de Millán en un mensaje publicado en la citada red social.