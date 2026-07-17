Aagasen confirma que el Miteco ya estudia el informe favorable a la prórroga de Almaraz

Farasdués (Zaragoza), 17 jul (EFE).- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este viernes que ya se está analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala la prórroga de la nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado instalado en la localidad zaragozana de Farasdués por el incendio de Orés, Aagasen ha subrayado que ya se está analizando el informe y toda la información relevante respecto de Almaraz, aunque no ha avanzado una fecha en la que el Gobierno dará una respuesta al respecto.

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"De momento lo que estamos haciendo es mirando la información que tenemos ahora, sobre todo analizar en profundidad el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y la información relevante que ya vamos teniendo desde la propia solicitud", ha agregado la ministra.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló este jueves la prórroga de la nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 y el Gobierno dispondrá ahora de un plazo de unos dos meses para conceder o denegar la ampliación de la vida útil de la central. EFE

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