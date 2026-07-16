Yolanda Díaz afirma que la apuesta del Gobierno por la amnistía es perfectamente legítima

Madrid, 16 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado este jueves tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la ley de amnistía que esta norma es "perfectamente legal" y la apuesta del Ejecutivo "por resolver los problemas con diálogo y acuerdo" es "perfectamente legítima".

"Hay una mayoría plurinacional que avanza y una minoría de bloqueo sin proyecto de país", ha añadido en su cuenta de la red social Bluesky la también ministra de Trabajo, de Sumar.

PUBLICIDAD

Fuentes de este espacio han señalado que la amnistía es "una herramienta jurídica para abordar un conflicto político que se tenía que haber resuelto desde el principio mediante el diálogo" y que "los intentos de las derechas y de una parte de la judicatura de boicotear esta legislatura saboteando" esta medida "han fracasado".

En concreto, el TJUE ha considerado que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña. EFE

PUBLICIDAD