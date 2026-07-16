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Trabajadores de Airbus siguen en huelga y reivindican sus derechos en una marcha en Getafe

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Madrid, 16 jul (EFE).- Los trabajadores de Airbus España, que están en huelga desde el pasado 1 de julio, han llevado a cabo este jueves junto con las principales organizaciones sindicales una marcha reivindicativa en Getafe (Madrid), al tiempo que siguen las negociaciones con la empresa en las que hasta ahora no ha habido avances.

La huelga, liderada por los trabajadores y soportada por todas las organizaciones sindicales, fue convocada tras el fracaso de las negociaciones, siendo los principales puntos de conflicto las medidas unilaterales sobre incrementos salariales, las de conciliación, el teletrabajo, la gestión de la incapacidad temporal y la posible segregación del negocio de Espacio fuera de Airbus.

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El Sindicatos Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda organización con más representación dentro de la multinacional por detrás de CCOO, inició la huelga el pasado 1 de julio que tiene previsto prolongar hasta el 31 de julio.

Durante las primeras dos semanas de conflicto laboral, se ha generalizado la participación del personal de Airbus España y de organizaciones sindicales.

A día de hoy, la huelga se ha extendido a nivel nacional, impactando a todos los centros de todas las divisiones de Airbus en España -Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los sevillanos Tablada y San Pablo- y, según fuentes sindicales, su seguimiento es de prácticamente toda la plantilla (un 95 %). Airbus cuenta en España con 14.000 trabajadores, 9.000 de ellos en Getafe.

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Asimismo, todos los sindicatos, con representación en cualquiera de los centros de trabajo, apoyan la huelga, siendo CCOO el último en unirse a principios de esta semana.

CCOO ha anunciado que liderará la negociación sobre la subida salarial y el teletrabajo en Airbus para alcanzar las justas reivindicaciones de la plantilla y ha advertido de que, si durante las próximas semanas no hay acuerdo en la negociación, convocará una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre.

La marcha en Getafe, que comenzó a las 10:00 horas de la mañana, ha contado con cerca de 5.000 participantes, entre ellos representantes del SIPA, UGT, la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), la Unión de Trabajadores de la Industria y las Aeronáuticas (UTIL) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El recorrido partió de la puerta norte de la factoría de Getafe y discurrió por el paseo de John Lennon, la plaza del Coronel Enrique Polanco y las calles Arboleda y Jardines hasta llegar al Ayuntamiento de Getafe, donde los trabajadores fueron recibidos por la alcaldesa de la ciudad y dos concejales, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los sindicatos han coincidido en calificar la movilización de "éxito rotundo" y han subrayado que "esta lucha no es solo por nuestros derechos, sino por recuperar la dignidad que hemos perdido".

Las organizaciones sindicales, que confían en lograr "avances palpables en todas las reivindicaciones", se han vuelto a reunir esta tarde con la dirección de la compañía, en un encuentro en el que "participará un alto directivo de Airbus y que podría servir para desbloquear el conflicto laboral", de acuerdo con la parte social.

El pasado viernes, fuentes de Airbus señalaron que el grupo esperaba volver a la normalidad lo "antes posible" para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes y que la dirección de la compañía en España "está abierta al diálogo con la parte social". EFE

(foto) (vídeo)

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