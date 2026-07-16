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Toni Comín (Junts) reclama que se aplique la amnistía tras el fallo del TJUE: "Es hora de volver a casa"

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El exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha reclamado a los tribunales españoles que apliquen la ley de amnistía después de la sentencia este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado esta norma: "Después de 9 años, es hora de volver a casa".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el dirigente independentista, que reside en Bélgica desde hace 9 años tras el 1-O, ha tildado el fallo del Alto Tribunal europeo de "una victoria largamente luchada y merecida".

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Ha exigido al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional "que dejen de prevaricar y apliquen la ley de amnistía a todo el mundo, Govern y CDRs, de manera inmediata y sin más dilaciones".

También ha pedido al Tribunal Constitucional que resuelva "de manera urgente" los recursos de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los dirigentes independentistas encausados.

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Comín ha sostenido que la amnistía "es una rectificación en toda regla del Estado español, es el reconocimiento de que en democracia los conflictos políticos no se resuelven con represión", y ha añadido que el TJUE ha avalado esta rectificación sin matices.

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