Sergio Ruiz: "Quiero volver a disfrutar y la UD Las Palmas es el mejor sitio"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).- El jugador cántabro Sergio Ruiz manifestó este jueves, en su presentación oficial con la UD Las Palmas, que quiere "volver a disfrutar jugando al fútbol" y el equipo amarillo, al que regresa cuatro años y medio después, es el "mejor sitio para hacerlo".

El centrocampista, de 31 años, subrayó también que tenía una deuda moral tras su salida del club en su anterior etapa por unos problemas personales, y quiere "devolver el cariño" que recibió en aquellos malos momentos.

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"Mi primer año aquí fue fantástico, disfruté un montón jugando al fútbol, y el segundo fue un poco más gris, pero me sentí apoyado siempre, en los buenos y malos momentos. No sé si por ego, o por orgullo, tenía la espinita clavada de devolver ese cariño, y vuelvo para dar mi mejor versión deportiva, disfrutar y ganar", resaltó ante los medios de comunicación.

Ruiz ha firmado por dos temporadas más una opcional, y aportará "experiencia" después de cuatro años en el Granada donde fue "muy feliz", aunque vivió momentos "complicados", con un ascenso a Primera División pero también un posterior descenso, por lo que considera que ahora, con más kilómetros en sus piernas, podrá ayudar "a un equipo que va a ser muy joven" y que pretende el regreso a la máxima categoría.

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"Es un proyecto continuista con respecto al de las últimas temporadas; equipos como el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña han mantenido el bloque y han conseguido el objetivo -ascender a Primera-, así que vamos por el buen camino y ojalá pueda ser un año muy bonito", argumentó.

Además, tras los primeros entrenamientos con el nuevo técnico, Rubén De la Barrera, palpa que el equipo amarillo va a tener "una identidad clara" en su juego, aunque el preparador gallego también quiere que sea "agresivo" cuando no tengan el balón.

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El futbolista montañés reconoció que el director deportivo del club, Luis Helguera, "siempre quiso que volviera", y este año, en que finalizaba su contrato con el Granada, se daban todas las circunstancias para su regreso a un vestuario donde aún quedan algunos jugadores de su primera etapa, como Álex Suárez, Kirian Rodríguez o Enzo Loiodice.

Por su parte, Helguera presentó a Ruiz como un jugador que vuelve "con un grado mayor de madurez" con respecto a su primera experiencia en Gran Canaria, y puede aportar "mucho dinamismo al juego", por lo que está convencido de que será "una pieza fundamental" en la nueva temporada. EFE

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