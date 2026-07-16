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Quince comunidades autónomas en aviso por calor, lluvias y/o tormentas, ocho en naranja

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Madrid, 16 jul (EFE).- Quince comunidades autónomas activarán a partir del mediodía avisos por calor, lluvias y/o tormentas, con ocho de ellas en nivel naranja (riesgo importante), ante fuertes precipitaciones que acumularán más de 30 litros en puntos del norte y temperaturas que podrán alcanzar hasta 44 grados en zonas de Almería (Andalucía).

Además de Andalucía bajo aviso naranja por calor, se encuentran en el mismo nivel de riesgo por altas temperaturas Aragón (también en amarillo por tormentas), Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana (además en amarillo por tormentas).

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Asimismo, activarán avisos de color naranja, aunque por lluvias, Asturias y Galicia (ambas en amarillo también por tormentas), según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicadas en su página web.

Se suman con avisos amarillos este jueves otras siete comunidades: Cantabria y Castilla y León (por lluvias y tormentas); Cataluña (por altas temperaturas y tormentas); y Madrid, Navarra, La Rioja y Canarias (Gran Canaria), por calor.

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Se prevén hoy chubascos fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León.

También serán probables las tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia.

Las temperaturas serán significativamente altas en Baleares, el tercio este y Andalucía.

Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Se prevén lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en la suroccidental asturiana, centro y Montaña de Lugo (Galicia).

Las temperaturas serán de hasta 44 grados localmente en la zona del valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), donde se activará el aviso naranja.

También serán muy altas, con nivel naranja, en la vega del Segura (Murcia) donde podrán alcanzar 42 grados. En otras zonas de la región llegarán hasta 41 grados, como en el noroeste o la zona del Altiplano.

En el interior sur de Valencia las máximas serán de hasta 40 grados y en el interior norte de 39 grados al igual que en el litoral sur de Alicante.

También hará mucho calor en Mallorca (Baleares), con valores de hasta 41 grados en el interior de la isla, también en nivel naranja.

En la ribera del Ebro de Zaragoza (Aragón) y en la Mancha albaceteña y Hellín y Almansa, también en Albacete, las máximas serán de hasta 39 grados. EFE

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