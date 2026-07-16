Pyshchur: "No quiero ser Dovbyk, quiero ser yo mismo"

Girona, 16 jul (EFE).- El delantero ucraniano Oleksandr Pyshchur eludió este jueves las comparaciones con su compatriota Artem Dovbyk, que jugó en el Girona la temporada 2023-2024, en su presentación como nuevo jugador del equipo catalán.

"No quiero ser Dovbyk ni nadie más; quiero ser yo mismo", aseguró Pyshchur, de 21 años y 204 centímetros, cuando se le preguntó por Dovbyk, que además fue el máximo goleador de LaLiga EA Sports como rojiblanco.

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El espigado delantero ucraniano admitió que se ha decidido por la opción del Girona porque cuando era pequeño soñaba con jugar en las mejores ligas de Europa.

"Todo el mundo conoce al Girona porque es un equipo de LaLiga, y espero que el año que viene volvamos a ser un equipo de Primera División", destacó.

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También afirmó que su altura puede ser un factor "interesante", porque es difícil encontrar jugadores de más de dos metros.

Pyshchur se comprometió con el Girona hasta 2031 y llega a Montilivi después de marcar cinco goles en 36 partidos con el ETO en Hungría.

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El nuevo delantero del conjunto gerundense reconoció que aún necesita un tiempo para acabar de adaptarse y aprender qué quieren y qué necesitan de él su entrenador y sus compañeros.

El director deportivo, Quique Cárcel, explicó que el club hacía "mucho tiempo" que seguía al futbolista y que ya estuvo "muy cerca" de incorporarlo en invierno.

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"Es un jugador con unas características físicas brutales. Muy de referencia, con calidad para finalizar con las dos piernas y una estatura que hace sufrir a los centrales. Esperamos que se adapte rápidamente para darnos rendimiento desde el inicio", concluyó Cárcel. EFE

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