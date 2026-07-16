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Pontificia Salamanca impartirá el primer Máster Docencia en Ciencias de la Salud

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Salamanca, 16 jul (EFE).- El primer Máster Universitario en Docencia en Ciencias de la Salud de España se impartirá íntegramente "online" y lo pondrá en marcha la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 'Salus Infirmorum' del campus de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) el próximo curso 2026-2027.

Se trata de una titulación pionera que busca formar a profesionales sanitarios capaces de afrontar con garantías los desafíos de la enseñanza superior, integrando competencias pedagógicas, científicas y estratégicas que permitan mejorar la calidad del aprendizaje en las aulas universitarias, según ha explicado la UPSA en un comunicado.

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El posgrado, que comenzará en septiembre de 2026 y concluirá en junio de 2027, se impartirá totalmente en modalidad online y está diseñado sobre todo para profesionales de las Ciencias de la Salud y de Educación que desean desarrollar o consolidar una carrera académica y docente.

La creación de este máster responde a una realidad cada vez más presente en las facultades de Ciencias de la Salud, según ha argumentado la UPSA, ya que numerosos profesionales acceden a la docencia universitaria tras años de experiencia asistencial, "pero sin haber recibido una preparación didáctica estructurada que les permita trasladar eficazmente sus conocimientos a los estudiantes".

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Ante este escenario, el nuevo título pretende capacitar a los futuros docentes para diseñar, desarrollar, evaluar e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, alineándose con las exigencias actuales del sistema universitario, los estándares de calidad académica y las demandas de desarrollo profesional del profesorado sanitario.

Además, el máster busca facilitar la progresión académica y el acceso a estudios de doctorado, para contribuir a la formación de un profesorado altamente cualificado y preparado para desenvolverse en un entorno educativo en transformación.

Un plan de estudios adaptado a los nuevos retos

El programa, con un total de 50 plazas, cuenta con una carga lectiva de 60 créditos ECTS distribuidos en doce asignaturas que abordan tanto los fundamentos de la docencia universitaria como herramientas innovadoras aplicadas al ámbito sanitario.

Entre las materias, destacan la Simulación Clínica Aplicada a la Docencia Universitaria y la asignatura de Inteligencia Artificial y Competencia Digital para la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud, dos ámbitos llamados a desempeñar un papel fundamental en la formación de los futuros profesionales sanitarios.

La formación se completará con prácticas externas durante el segundo cuatrimestre y la elaboración de un Trabajo Fin de Máster, para permitir al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.

Entre los objetivos específicos del máster figura la capacitación de profesionales de las Ciencias de la Salud para comprender y analizar críticamente el sistema universitario, desarrollar competencias avanzadas en diseño curricular; realizar la planificación docente y evaluación del aprendizaje, así como incorporar metodologías innovadoras basadas en la evidencia científica.

El programa también potenciará habilidades comunicativas, éticas y relacionales indispensables para el ejercicio de la docencia universitaria. Asimismo, fomentará la conexión entre enseñanza, innovación educativa e investigación, preparando a los estudiantes para construir una trayectoria sólida tanto en el ámbito docente como investigador. EFE

cgc/rjh/aam

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