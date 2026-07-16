Mañas: Mi idea es continuar en el primer equipo y aportar mi granito de arena

Vitoria, 16 jul (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Aitor Mañas tiene claro que su idea es “continuar en el primer equipo” y aportar su granito de arena después de renovar su contrato y sumarse a la disciplina profesional.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del entrenamiento de este jueves, el canterano apunta a “seguir con el mismo ritmo”, tener minutos y aportar su trabajo.

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“Si además puedo ayudar al equipo con goles, sería increíble", confesó el madrileño de 23 años, que dará el salto al primer equipo y no quiere oír hablar de cesiones, aunque también lo aceptaría.

“A mí me gustaría quedarme, pero, si tengo que salir también estaré encantado”, asumió Aitor Mañas.

“Cuanto mejores sean mis compañeros, más fácil será para mí mejorar. Tengo grandes jugadores a mi lado de los que puedo aprender muchísimo”, manifestó con confianza, para reconocer que "los entrenamientos están siendo duros".

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“Es una oportunidad para progresar”, incidió el jugador, quien dijo que tiene "muchas ganas de empezar bien".

Según sus palabras, el Alavés podría jugar con una defensa de cuatro o cinco centrales, pues han trabajado ambas opciones.

Respecto a la temporada, Mañas tiene claro que “el objetivo prioritario es salvar al equipo” en la máxima categoría del fútbol español. EFE

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