Los doce integrantes de unas colonias de Olot atendidos en Girona han recibido el alta

Girona, 16 jul (EFE).- Los trece integrantes de unas colonias de Olot (Girona) que fueron atendidos este miércoles por la caída de un árbol han recibido ya el alta del Hospital Trueta, aunque dos de ellos, menores, lo hicieron para su traslado a otro más cercano a sus domicilios, sin que ninguno revistiera gravedad.

Según informan fuentes sanitarias, cuatro adultos y nueve niños de entre diez y doce años son los que precisaron de atención en la capital gerundense, todos en estado leve.

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Los otros nueve integrantes del grupo, que realizaba las colonias en el núcleo de Batet de la Serra de Olot (Girona), acudieron al Centro Cívico de la localidad vecina de Santa Pau, donde les atendió un equipo de psicólogos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

La caída del árbol se produjo poco antes de las 15 horas sobre un cobertizo de una edificación próxima a la casa de colonias, donde menores y monitores llevaban a cabo una parada mientras realizaban una ruta.

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El SEM activó siete unidades a causa del accidente, así como un equipo conjunto con Bombers de la Generalitat, y un helicóptero medicalizado, que trasladó a una de las monitoras. EFE