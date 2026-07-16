Las Palmas será una de las sedes del Europeo femenino de voleibol de 2028

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- Las Palmas de Gran Canaria será una de las cuatro sedes de la fase de grupos del Campeonato de Europa de voleibol femenino que se disputará en 2028, en la primera ocasión en la que España albergará la máxima competición continental.

La Confederación Europea de Voleibol (CEV) dio a conocer este jueves la designación de Las Palmas como la primera de las sedes de la 35ª edición del Eurovolley, mientras que las otras tres aún no se han anunciado en el comunicado oficial.

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El hecho de ser anfitriona garantiza a la selección española acceso directo al campeonato como anfitriona y cabeza de serie de su grupo.

El Centro Insular de Deportes de Las Palmas, cuya remodelación integral se espera que esté finalizada en 2027 con un aforo de unos 3.500 espectadores, será el escenario de los partidos.

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Desde hace varias ediciones, la CEV ha optado por la celebración en varias sedes del Europeo, torneo que se celebra cada dos años.

España tomará el testigo del Eurovolley de este año, que se celebrará en Turquía, República Checa, Azerbaiyán y Suecia del 21 de agosto al 6 de septiembre con la participación de España.

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El Campeonato de Europa de 2028 repetirá el formato de competición del de este año, con 24 selecciones participantes repartidas en cuatro grupos de seis equipos, en el que España, como una de las anfitrionas, será cabeza de serie en el suyo.

Cada uno de los grupos jugará en una sede y país distinto. La CEV aún no ha confirmado cuáles serán los otros tres países que compartan con España la celebración de la fase de grupos, en los que las cuatro primeras selecciones accederán a los octavos de final.

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Será la primera vez que España organice un Europeo absoluto de voleibol, tanto en categoría masculina como femenina.

Hasta ahora, la competición más importante de la que había sido anfitriona fue la fase final de la Liga Mundial -la actual Liga de Naciones-, que tuvo lugar en Madrid en 2003.

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La candidatura, presentada por la Real Federación Española de Voleibol (Rfevb), cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, así como del Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español.

“Es un reto y un momento histórico. Llevábamos más de dos décadas sin acoger un gran torneo de nuestro deporte y ser sede del Eurovolley es un proyecto ilusionante en el que la Federación va a plasmar la línea de crecimiento y desarrollo en la que estamos trabajando”, remarca el presidente de la Rfevb, Felipe Pascual.

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Pascual ha agradecido la confianza depositada por la CEV en la candidatura y se ha mostrado “orgulloso” de la colaboración mantenida con las instituciones canarias.

La Rfevb aspiró en un inicio a ser sede de la fase final del Eurovolley de 2028, pero finalmente la designación se ha ceñido a la etapa preliminar del campeonato. EFE

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