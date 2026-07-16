La música de Mali llega a los festivales españoles de verano, promovida por Casa África

Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).- Los músicos malienses Virginie Dembélé y Ben Zabo presentan este verano su personal versión del afrobeat y el blues de raíz en una docena de localidades y festivales españoles, gracias al programa Vis a Vis de Casa África, que cada año promociona a nuevos talentos del continente.

En un comunicado, Casa África recuerda que Vis a Vis es una iniciativa con diez años de trayectoria, que edición tras edición selecciona músicos de un país diferente, con la colaboración de varios de los principales programadores musicales de España.

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"El proyecto persigue un doble objetivo de garantizar una sólida presencia de la música africana en las programaciones españolas a través de giras de conciertos y, al mismo tiempo, contribuir a la generación de una potente industria cultural en los países de origen creando espacios de diálogo directo entre artistas africanos y promotores españoles", apunta este consorcio público.

En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en Bamako con la participación de un centenar de bandas locales de diversos estilos, que tocaron ante una docena de programadores de festivales españoles.

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"A pesar de las complejas circunstancias de seguridad y las dificultades por las que atraviesa Mali, este proyecto nos recuerda que no debemos olvidarnos de la enorme riqueza cultural y el inagotable caudal de talento de su sociedad. Iniciativas como el Vis a Vis demuestran que la música no solo es una vía de escape, sino también una poderosa herramienta de paz, cohesión social y dignidad", defiende Casa África.

Los grupos malienses experimentarán también la diversidad y peculiaridad de los festivales de verano en España.

Les esperan de desde clásicos consolidados como Etnosur (Alcalá La Real, Jaén), La Mar de Músicas (Cartagena) o Imagina Funk (Jaén) a experiencias de festivales peculiares como el Sin Sal de Galicia, un pequeño festiva celebrado en la isla de San Simón, en pleno corazón de la ría de Vigo (al que solo se llega por barco) y con un programa de actividades culturales, divulgativas y sostenibles.

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Arouna Moussa Coulibaly (Ben Zabo) ofrece un sonido que él mismo define como 'afrobeat maliense' y reinterpreta las tradiciones de la cultura Bwa fusionando instrumentos tradicionales (como el balafón y los tambores) con guitarras eléctricas, bajo y metales.

Su directo se caracteriza por una rítmica intensa y una marcada puesta en escena, acompañada de letras dedicadas a la justicia social, la democracia y la paz en su país.

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Virginie Dembélé se formó en la música bajo la tutela la reconocida Rokia Traoré y destaca por una propuesta asentada en el ritmo buwa Tindoro (un estilo de blues de raíz africana).

Dembélé lidera su propia banda y toca un instrumento diseñado por ella misma, que fusiona la guitarra y el tradicional n'goni. En sus letras aborda el empoderamiento de la mujer, la convivencia y el cuidado de la naturaleza.

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Ben Zabo actuará el 16 de julio en Monzón (Huesca), el 17 en Alcalá la Real (Jaén, Festival Etnosur), el 18 en Rojales (Alicante), el 22 en Chirivel (Almería) y el 24 Isla de San Simón (Vigo, Festival SinSal).

Por su parte, a Virginie Dembélé se la podrá escuchar el 23 de julio en Barcelona (Festival BARTS), el 25 en Cartagena (Murcia, Festival La Mar de Músicas), el 26 Isla de San Simón (Vigo, Festival SinSal), el 30 en Pozo de Alcón (Jaén, Festival ImaginaFunk), el 31 en Rojales (Alicante) y el 4 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

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