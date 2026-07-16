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La Conferencia por la Cultura Palestina pide compromiso político y movilizar recursos

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Madrid, 16 jul (EFE).- La Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, organizada por los Ministerios de Cultura de España y Palestina, ha concluido este jueves con la firma de una Declaración Final que pide a la comunidad internacional un Pacto por la Resiliencia que movilice los recursos necesarios para poner a la cultura en el centro de la reconstrucción.

El ministerio que dirige Ernest Urtasun ha informado en un comunicado de prensa de esta Declaración Final, a la que se han adherido las delegaciones participantes de Austria, Argelia, Baréin, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Kuwait, Libia, Luxemburgo, Mauritania, México, Pakistán, Palestina, Portugal, Somalia, Siria, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam, además de España y la Organización Educativa, Cultural y Científica de la Liga Árabe (ALECSO).

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La conferencia ministerial se ha celebrado este miércoles y jueves en el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la participación de 30 delegaciones y el objetivo de dialogar para concretar fórmulas de colaboración, explica el comunicado de Cultura.

Su titular, Ernest Urtasun, inauguró la conferencia este miércoles en un acto en el Prado, en el que intervinieron el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, así como el subdirector general de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayez, y el cineasta palestino Basel Adra.

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En ese acto, Nayef Al-Fayed informó de que el 76 % de los activos culturales de Gaza han sido dañados por un valor superior a los 183 millones de dólares, por lo que ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para rescatar y proteger su patrimonio.

Ahora, la Declaración Final de la Conferencia urge a este pacto que "contribuya a proteger, sostener y revitalizar la vida cultural palestina, fortaleciendo la resiliencia de sus instituciones, su patrimonio y sus creadores, y movilizando el compromiso político y los recursos necesarios para poner la cultura en el centro de su reconstrucción".

Los participantes en la conferencia parten de que "la cultura es un bien público global y juega un papel fundamental en el fortalecimiento de los derechos humanos, la seguridad y la cohesión social", motivo por el que hacen un llamamiento a los Estados, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras, filantrópicas y culturales y la sociedad para trabajar por un pacto que promueva "la cultura como un medio de salvaguardar la identidad, la dignidad y la continuidad cultural del pueblo palestino".

Urtasun -según recoge el comunicado de su ministerio- ha subrayado durante el encuentro "la lección de dignidad, coraje y esperanza", ya que "en un momento de enorme sufrimiento para su pueblo, el Ministerio de Cultura palestino nos ha recordado que crear es también una forma de resistencia, así como seguir protegiendo la memoria y seguir creyendo en el poder de la cultura incluso cuando todo parece querer silenciarla". EFE

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