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La Bolsa sube un 0,15% en una sesión marcada por nuevos ataques cruzados entre EEUU e Irán

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Madrid, 16 jul (EFE).- La Bolsa ha repuntado un 0,15 % este jueves y ha recuperado el nivel de los 19.300 puntos en una sesión marcada por la continuación de los ataques cruzados entre EE.UU. e Irán, y en un día en el que la filial española del grupo Digi ha debutado en el mercado nacional.

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El IBEX 35, índice de referencia del mercado, ha subido 28,6 puntos, ese 0,15 % y ha terminado la jornada en 19.304,1 puntos. En lo que va de año se revaloriza el 11,53 %.

El selectivo abría la sesión con avances leves, pero pronto se pasaba a terreno negativo que ha mantenido durante el resto del día, hasta que en los últimos minutos de negociación ha conseguido dar la vuelta y cerrar en positivo, pendiente de los nuevos ataques en Oriente Medio y del bloqueo, casi completo, del estrecho de Ormuz.

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En Europa, las principales plazas bursátiles han cerrado con tendencia mixta y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización, ha sumado el 0,29 % como el más alcista y Londres ha repuntado el 0,54 %.

Fráncfort ha cedido el 0,34 %; Milán, el 0,07 %; y París, el 0,05 %.

Wall Street abría con tendencia mixta y al cierre de los mercados europeos sus tres principales índices mantenían la misma tendencia dispar y el Nasdaq cedía el 0,73 % y el S&P 500, el 0,18 %; mientras que el Dow Jones avanzaba el 0,18 %.

El Analista de XTB Manuel Pinto ha señalado que la tensión entre EE.UU. e Irán continúa como "uno de los principales focos de atención" para los mercados y ha advertido de que el escenario actual debería considerarse como "un nuevo conflicto" ya que "han cambiado los objetivos militares y el contexto energético".

Según informaron fuentes diplomáticas de Teherán, EEUU tendría previsto lanzar una nueva campaña de ataques contra Irán cuando termine el Mundial de Fútbol, el próximo domingo, ante lo que esas mismas fuentes afirmaron que los iraníes están más preparados que al inicio de la guerra.

Pese a la escalada bélica, el precio del petróleo registraba caídas al cierre del mercado europeo y el crudo brent, de referencia en el Viejo Continente, cedía el 0,27 % y se movía por debajo de 85 dólares por barril, mientras que el crudo Intermedio de Texas (WTI) bajaba el 0,31 % y se movía sobre los 79 dólares.

En el plano nacional ha destacado el debut bursátil de la filial española del grupo de telecomunicaciones rumano Digi, que ha marcado un primer precio de 6 euros por acción (con una revalorización del 7 %); aunque se ha desinflado durante el transcurso de la sesión y finalmente ha cerrado con un descenso del 8,04 % y en 5,15 euros por acción, la mayor caída del día en el mercado de renta variable español.

De los grandes valores, BBVA ha subido el 1,76 % como la segunda mayor alza; Repsol, el 1,22 %, como la cuarta; Inditex, el 0,37 % y Telefónica, el 0,33 %. Iberdrola ha bajado el 0,85 % y Banco Santander, el 0,22 %. EFE

(foto) (vídeo)

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