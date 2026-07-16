Junqueras celebra el aval a la amnistía: "Ya no hay excusas, la ley tiene que aplicarse"

Barcelona, 16 jul (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado este jueves la aplicación de la ley de amnistía y ha considerado que "ya no hay excusas" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. EFE
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