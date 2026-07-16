Junqueras celebra el aval a la amnistía: "Ya no hay excusas, la ley tiene que aplicarse"

Barcelona, 16 jul (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado este jueves la aplicación de la ley de amnistía y ha considerado que "ya no hay excusas" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. EFE

Últimas Noticias

Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad Tras la retirada del letrero de la icónica Bodega Fermín, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado proteger, conservar y recuperar este patrimonio gráfico

La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería” La mujer, representada por Abogados Cristianos, ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sexual a su hija

Investigadores españoles desarrollan un tratamiento más preciso y menos tóxico contra el cáncer de ovario Varias instituciones colaboran en un proyecto que explora una innovadora terapia dirigida contra este cáncer, uno de los más complejos de tratar, basada en anticuerpos que transportan fármacos justo al interior de las células tumorales

Resultados del Super Once del 16 julio Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales