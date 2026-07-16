Illa ve una buena noticia el aval del TJUE a la Amnistía y pide su aplicación "diligente e integral"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado satisfecho con el aval de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha pedido su aplicación de forma "diligente e integral".
"Europa dice sí a la amnistía. Cataluña dice sí al futuro", ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat.
Ha afirmado que la amnistía es la voluntad de la "inmensa" mayoría de los catalanes y que la resolución abre un futuro de esperanza y liderazgo para Cataluña además de ser una "muy buena noticia" para Catalunya, el resto de España y la democracia.
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