Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Barcelona, 16 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reclamado este jueves la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía por parte de los tribunales ya que "es hora de mirar hacia adelante".

En una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa ha mostrado su "satisfacción" por el aval "claro" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma, lo que es "una muy buena noticia" para Cataluña y para España.

PUBLICIDAD

En una intervención de ocho minutos en la que ha usado el catalán, el castellano y el inglés, Illa ha urgido a la aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de esta ley y ha defendido que ahora ya "no hay más vuelta de hoja".

Ha dicho que el pronunciamiento del TJUE "abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña", cuya mayoría de ciudadanos apuesta por "el reencuentro, por el diálogo y por la convivencia".

PUBLICIDAD

El presidente catalán ha expresado su "compromiso" de gobernar "para todos, por el bien de todos y para el futuro de todos", y ha concluido: "Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)