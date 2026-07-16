Iberia añade un vuelo extra a Nueva York para la final del Mundial y suma 5 frecuencias

Madrid, 16 jul (EFE).- Iberia reforzará la operativa con Nueva York para la final del Mundial de Fútbol que se celebra este próximo domingo entre las selecciones de España y Argentina con un vuelo adicional de ida y vuelta, con lo que ofrece cinco frecuencias (cinco vuelos de ida y otros tantos de vuelta) para ese día.

Según fuentes de la compañía, además, los vuelos programados para el sábado y el domingo, que habitualmente se operan con un Airbus A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidos por un Airbus A330, que ofrece 292 plazas.

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A los tres vuelos diarios que Iberia opera entre Madrid y Nueva York, además de un cuarto vuelo en código compartido con American Airlines, para este domingo, suma el adicional incorporado expresamente para la final.

Este vuelo extra, que será operado con un Airbus A321XLR, permitirá a los aficionados desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al encuentro y regresar a Madrid una vez finalizado el partido.EFE

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