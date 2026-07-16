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Este viernes continúan la estabilidad y el calor y lloverá en Galicia y en área cantábrica

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Madrid, 16 jul (EFE).- La estabilidad y las altas temperaturas continuarán este viernes siendo la tónica general en la mayor parte del país, a excepción de Galicia y el área cantábrica, donde se podrán producir precipitaciones en general débiles y ocasionales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos pocos nubosos o despejados, salvo en Galicia y el área cantábrica, donde los cielos cubiertos podrán dejar precipitaciones, en general débiles y ocasionales.

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Asimismo, se prevé la entrada de nubosidad por el sureste peninsular y Baleares, pudiendo dejar alguna tormenta en regiones del sureste o algún chubasco aislado en Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, exceptuando en el oeste de Galicia, entorno del Guadalquivir y puntos de Murcia y Alicante, donde ascenderán. Pocos cambios en el resto.

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Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la península e incluso se podrán rebasar los 40 en interiores del sureste y puntos de Alborán y Guadalquivir.

Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, aunque no bajarán de los 20 grados, incluso de los 25 de manera local en regiones de Andalucía, Mediterráneo e interior de los tercios nordeste y sureste.

Soplará viento moderado en Baleares y litorales del sur; en el resto, viento flojo salvo en el Cantábrico y Galicia, donde arreciará con mayor intensidad.

En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, sin cambios en cuanto a las temperaturas y viento alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: cielos nubosos con precipitaciones débiles especialmente en zonas de interior, aunque se abrirán claros a lo largo del día. Temperaturas máximas con cambios ligeros y viento flojo.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con precipitaciones débiles que remitirán en el litoral por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Viento flojos.

.-CANTABRIA: cielos nubosos abriendo claros en los valles del sur, con precipitaciones débiles o localmente moderadas especialmente en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos abriendo claros durante horas centrales, pudiéndose producir alguna precipitación débil y dispersa en la mitad norte, más probables en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos y máximas en descenso. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el nordeste y extremo norte, con probabilidad de precipitaciones dispersas, y poco nuboso en el resto. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-NAVARRA: cielos nubosos en el tercio norte y poco nubosos en el resto, con alguna probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el área cantábrica y zonas de montaña. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas y viento flojo, algo más fuerte en el norte y noroeste.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos con intervalos nubosos en la Rioja Alta y la sierra, sin descartar algunas precipitaciones y algunos bancos de niebla. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo a moderado.

.-ARAGÓN: intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles en la divisoria de Pirineos; en el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso o sin cambios. Viento moderado en el valle del Ebro y en el resto flojo con intervalos de moderado.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el valle de Arán; en el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero descenso en el litoral central y norte y sin cambios en el resto. Viento flojo tendiendo a moderado en el nordeste y flojo en el resto.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo en general.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo alcanzando intensidad moderada en horas centrales.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados con alguna nube al sureste de Albacete, donde podrá darse algún chubasco disperso durante la tarde. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios. Viento flojo tendiendo a moderado sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en las zonas de tormenta.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en la sur; máximas con cambios ligeros con temperaturas muy elevadas en Valencia y Alicante. VIento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes por la tarde en las sierras del noroeste y el Altiplano que podrán dejar tormentas secas ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso en el noeste y en ligero ascenso en el resto; máximas en ascenso en el Campo de Cartagena y sin cambios en el resto. Viento flojo.

.-BALEAREAS: predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos y polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios, con noches tropicales en las zonas costeras; máximas en descenso, más acusado en la mitad norte de cada isla. Viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en la mitad suroriental por la tarde, pudiéndose producir alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto. Viento flojo con brisas.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso en zonas de interior, aunque se alcanzarán 30/32 ºC en amplias zonas. Durante la madrugada, las temperaturas sobre todo en Gran Canaria no bajarán de los 24/26 ºC. Viento fuerte en vertientes sudeste y noroeste con rachas localmente muy fuertes. EFE

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