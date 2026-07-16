El PSOE dice que Feijóo piensa "en las vísceras" de los ciudadanos tras llamar autoritario a Sánchez: "Solo hay ruido"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reprochado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que llamase "autoritario" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y considera que en el PP solo hay "ruido" y piensan "con las vísceras" en lugar de con la cabeza.

"No hay nada más, hay solo ruido, no hay proyecto de país, hay solo el ataque, el insulto, el barro, el fango y no aportan nunca jamás nada", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press al ser interrogada por las palabras de Feijóo y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llamó a Sánchez "autócrata sin escrúpulos".

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Este miércoles Feijóo participaba en un acto del PP europeo junto a 60 partidos de centroderecha del continente y retrató a Sánchez como un presidente "autoritario" y alertó de que España sufre la amenaza de una democracia debilitada y agredida.

Los socialistas han respondido reprochando al PP que no apoye iniciativas del Gobierno como un pacto de Estado contra el cambio climático, que volvió a reclamar Sánchez tras el incendio mortal en Los Gallardos (Almería). O el techo de gasto --paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado-- que cayó esta semana en el Congreso de los Diputados, así como otras iniciativas parlamentarias como la Ley de Lobbies.

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"El Partido Popular siempre está votando pensando en las vísceras y jamás en la cabeza o en el corazón de los ciudadanos", ha señalado la portavoz socialista que recrimina a Feijóo que deje caer iniciativas que llevarían más recursos a las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por su partido.

"Esto es lo que nos ofrece el señor Feijóo, o sea nada", señala Mínguez, antes de cargar contra Ayuso a la que considera que retratan sus propias palabras. "Ella misma, cuando habla, nos demuestra qué calidad de persona es", ha lanzado.

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La portavoz socialista también ha sido preguntada por un posible entendimiento con el PP, después de la colaboración que se vió entre Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el incendio en Almería.

En ese sentido dice que es necesario llegar a "grandes acuerdos de Estado como el pacto de Estado del Clima" propuesto por Sánchez pero los de Feijóo lo que están haciendo es "pactar presupuestos e investiduras con Vox", un partido que, afea, no cree en el cambio climático y "recorta recursos para la prevención".

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