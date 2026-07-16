El Gobierno regula las capturas y el esfuerzo de las campañas científicas pesqueras

Madrid, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha regulado el acceso al porcentaje de captura o esfuerzo para fines científicos y los criterios para su atribución en las campañas científicas autorizadas de interés para la actividad pesquera.

Según la Orden APA/731/2026 que este miércoles recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), su publicación introduce nuevas medidas con el como objetivo seguir incentivando la realización de campañas científicas de interés pesquero.

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Como novedad, añade la opción de "no computar el esfuerzo pesquero asignado, hasta alcanzar el 2 % del total asignado globalmente a España de cada stock o grupo de esfuerzo", que se suma a la ya fijada de "no computar las capturas de las mareas con fines científicos contra sus capturas".

La normativa explica que las campañas científicas de investigación tanto obligatorias como voluntarias en el mar constituyen un método importante para la recopilación de datos de cara a la actividad pesquera, como información sobre el estado de las poblaciones o las medidas de mitigación a adoptar de capturas accidentales.

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Recuerda que el Reglamento (CE) 1224/2009 establece que las capturas realizadas en el marco de una investigación científica que se comercialicen y vendan se imputarán a la cuota aplicable en el Estado miembro de pabellón cuando superen el 2 % de las cuotas de que se trate.

Y que el esfuerzo pesquero realizado en el marco de la investigación científica se imputará al esfuerzo pesquero máximo admisible correspondiente al arte o artes de pesca, o a la pesquería o zona geográfica del Estado miembro de pabellón, cuando supere el 2 % del esfuerzo de pesca asignado.

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Según el MAPA, El porcentaje de captura para fines científicos se ha utilizado durante varios años sin que su aplicación haya tenido como efecto el agotamiento de las posibilidades de pesca. EFE