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El Betis sensibiliza contra el acoso escolar con su segunda equipación

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Sevilla, 16 jul (EFE).- El Betis ha presentado este jueves su segunda equipación para la próxima temporada, que denomina una 'alegoría de la Esperanza' y que es verde en diferentes tonalidades, para sensibilizar contra el acoso escolar con la figura protagonista de la niña Sandra Peña y que será estrenada por el primer equipo ante el Recreativo de Huelva en la LVII edición del Trofeo Colombino, que se disputa el próximo 22 de julio en la capital onubense.

Un emotivo vídeo de la familia de Sandra Peña, con todos los objetos béticos de esta escolar sevillana que se suicidó por un caso de acoso escolar, ha servido al Betis para presentar esta camiseta que incorpora en la parte interior del cuello el mensaje 'Verde Esperanza', vinculado a la nueva campaña de prevención contra esta lacra social puesta en marcha por la Fundación Real Betis Balompié en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

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A través de distintas iniciativas que se desarrollarán a lo largo de la temporada 2026/27, el Real Betis y su Fundación pretenden dotar de herramientas de prevención a familias, docentes y jóvenes, además de dar visibilidad a un problema que, según la UNESCO, afecta a casi uno de cada tres estudiantes en todo el mundo, con graves consecuencias para su salud mental, señala el club.

Durante la temporada 2026/27, la AEPAE desarrollará cuatro talleres de prevención y sensibilización ante el acoso escolar, destinados a los jóvenes futbolistas de la cantera masculina, femenina, la escuela de fútbol de la Fundación y la Monsalvete, en el barrio de las Tres Mil Viviendas, con un fuerte componente social.

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Del mismo modo, la AEPAE organizará la Jornada de Prevención del Acoso Escolar en Sevilla, una jornada en la que la asociación presentará su informe sobre la situación del acoso escolar en España, 'desde el primer caso de suicidio mediático hace 22 años hasta el caso de Sandra Peña, aportando soluciones en materia educativa, social, terapéutica, legal y digital' .

El Betis y su Fundación aportarán recursos humanos y logísticos propios para el desarrollo del proyecto durante todo el curso. Además, se destinará el importe recaudado por la venta de 365 de estas nuevas camisetas (una al día durante un año) para reforzar su alcance. EFE

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