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El argentino Pulcini emula a Enzo Fernández ante la afición inglesa en Abierto Británico

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Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El jugador argentino Mateo Pulcini celebró este jueves su mejor golpe en la primera jornada del Abierto Británico de golf emulando, ante los aficionados ingleses, al futbolista Enzo Fernández, autor del tanto del empate en la semifinal del Mundial de fútbol que permitió a la albiceleste remontar ante Inglaterra.

Pulcini, de 25 años y quien debuta como amateur en el último grande de la temporada, embocó un ‘birdie’ en el último hoyo de la primera ronda desde unos doce metros, por el que se felicitó llevándose las manos a las orejas y mirando al público, como hizo Fernández tras su gol ante Inglaterra, clave en la victoria por 2-1 que le dio el pase a la final contra España.

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"No quería hacer nada como para burlarme del partido que perdieron, porque el torneo aquí está siendo increíble. La celebración fue por un ‘putt’ de doce metros. Estaba muy emocionado, se me ocurrió y lo hice. No estaba pensando en hacer nada", explicó el golfista de la provincia de Córdoba, el único argentino en el torneo que se celebra en el campo de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

En declaraciones a los medios al término de la ronda, Pulcini contó que cuando comenzó su participación en el primer hoyo recibió algunos abucheos por parte de un grupo de espectadores locales, a lo que quitó hierro: "Me encanta. No me importa en absoluto. Es parte de la diversión”.

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“La gente se está portando muy bien. Los aficionados están siendo espectaculares. También me animaban. No estaba teniendo un buen día;,el marcador no era nada bueno, pero el golpe del 18 lo mejoró un poco”, añadió Pulcini, quien precisó que no oyó insultos.

Preguntado si sintió más alegría por el ‘putt’ embocado en el 18 o por el golf de Fernández, respondió: “El gol de Enzo, sin duda”.

El golfista argentino, quien vio la semifinal con una barbacoa junto a su equipo, lució en su estreno en el Abierto Británico una bandera albiceleste en la parte trasera de su gorra, como hace siempre en la primera jornada de los torneos. “Amo a mi país”, justificó.

Su primera ronda del 'major' británico la concluyó en la parte final de la clasificación con un total de +5 sobre el par del campo.

Pulcini se ganó el billete para jugar el Abierto Británico tras ganar el Campeonato Latinoamericano Amateur el pasado mes de enero. EFE

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