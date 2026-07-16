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CSIF saluda la decisión de la JEC y pide reforzar los consulados para evitar colapsos por trámites de nacionalización

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este jueves la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de reclamar criterios claros para determinar la provincia en la que deben inscribirse los electores nacionalizados al amparo de la conocida como 'ley de nietos'. Ha insistido también en pedir un "refuerzo urgente" de los consulados ante el "riesgo de colapso" por la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española en el extranjero.

En una nota de prensa, el sindicato considera que la resolución da respuesta a sus reclamaciones y pide "garantías jurídicas" para los empleados públicos de las oficinas consulares encargados de tramitar las inscripciones de estos nuevos ciudadanos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

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En concreto, CSIF destaca que la JEC exige que quede suficientemente motivada la elección del municipio de inscripción electoral cuando no se correspondan con el último domicilio del interesado en España.

La Junta también ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral que elabore una instrucción dirigida a los consulados en la que se precisen los criterios para fijar el municipio en el que podrán votar los nuevos electores, así como la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de sus ascendientes y la documentación justificativa que podrá presentarse.

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EL SINDICATO SOLICITA "REGLAS PRECISAS" PARA DETERMINAR EL ARRAIGO

CSIF había reclamado a la JEC instrucciones claras para que el personal de los consulados supiera cómo proceder al tramitar las nacionalidades concedidas en virtud de la polémica disposición de la Ley de Memoria Democrática y su posterior incorporación al censo electoral, sin riesgo de incurrir en ninguna ilegalidad.

El sindicato también había pedido reglas precisas para determinar el municipio español de mayor arraigo de las personas que adquieren la nacionalidad, con el fin de que su adscripción electoral no quedara, según advertía, en manos del responsable consular correspondiente.

La JEC sostiene que los criterios aplicados por las oficinas consulares deben ser "objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados" y susceptibles de una aplicación uniforme para garantizar la igualdad de los electores, la transparencia del procedimiento y la correcta formación del censo.

Ante esta resolución, CSIF ha solicitado la necesidad de "reforzar con urgencia" los consulados ante el volumen de solicitudes de nacionalidad española y el riesgo de que estas oficinas sufran situaciones de "colapso".

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EuropaPress

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