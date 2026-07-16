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Confinamiento en 2 municipios y urbanización desalojada por el fuego de Lozoyuela (Madrid)

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(Actualiza la EX4267 con más datos)

Madrid, 16 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA por el incendio forestal de Lozoyuela y ha mandado un mensaje a través del sistema Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población afectada en la localidad de Buitrago de Lozoya y las pedanías de Cinco Villas y Manjirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas.

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Además, la Delegación del Gobierno en Madrid informa de que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya..

Asimismo, se ha cortado la salida 69 de la A-1.

Pasadas las 16 horas, el incendio ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-1 en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante cerca de una hora, si bien ya se ha reabierto al tráfico.

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Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid informan de que actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio 10 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.

"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha escrito en la red social X la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Desde la Delegación del Gobierno piden a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE

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