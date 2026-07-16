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Benjamín Noval se adjudica el "Tour de Francia" júnior

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Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El español Benjamín Noval se ha proclamado vencedor del Ain Bugey Valromey Tour, conocido como el "Tour de Francia Junior" al termino de la quinta jornada que ponía fin a la competición en los Alpes franceses, una cronoescalada en el Grand Colombier.

Noval (Pola de Laviana, 17 años), procedente de la MMR Academy, aunque se unirá al Netcompany INEOS en 2027, consiguió el triunfo más importante de su carrera y confirmó su estatus de gran talento del ciclismo español.

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En la subida al Grand Colombier el asturiano paró el crono en 44.58 minutos, tiempo que superó el danés Kristian Haugetun, del equipo nacional, quien superó a Noval en 14 segundos.

Benjamín Noval fue tercero en la general del año pasado por detrás del danés Noah Lindholm Møller Andersen y su compañero de equipo, el alemán Karl Herzog, dominadores de la prueba de principio a fin con la única oposición del ciclista asturiano.

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En la clasificación general, superó al austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior Racing) y al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19). EFE

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