Aznar tras el aval a la amnistía: La "agresión sediciosa al derecho" no debe quedar impune

Madrid, 16 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este jueves, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) a la ley de amnistía, que la agresión sediciosa al derecho "no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse".

En un foro organizado en Madrid por el Partido Popular Europeo, Aznar ha dicho que en España "ciertas pretensiones nacionalistas albergan la esperanza de agitar los sillares de la UE" y que hoy es "muy buen momento" para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro "el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo".

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Aznar ha hecho estas declaraciones minutos después de que se haya conocido el respaldo del TJUE a la ley de amnistía porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". EFE

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