Aznar, tras avalar el TJUE la Ley de Amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves, el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley de Amnistía, que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune" y ha avisado que "cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo".

Así se ha pronunciado después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

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En su intervención en el foro 'Libertas' que organiza el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, Aznar ha afirmado que deben "combatir sin descanso una de las peores desviaciones políticas" de este tiempo, que es "el intento de confrontar y de enfrentar democracia y ley".

"Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha enfatizado el exjefe del Ejecutivo.

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En este punto, Aznar ha asegurado que hoy "es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Según ha resaltado, la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son "el cimiento de la unidad de Europa".

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