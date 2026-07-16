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Asociaciones de guardias civiles piden la dimisión de Marlaska y el cese de González

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(Actualiza la NA4142 con declaraciones de Jucil)

Madrid, 16 jul (EFE).- Asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el cese de la directora del cuerpo, Mercedes González, después de la publicación de un supuesto boicot por parte de la institución contra la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el acto del 2 de mayo de 2025.

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera los hechos publicados por ABC una "denuncia sin precedentes que agrava aún más la crisis de la cúpula", en una jornada en la que el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ha declarado ante la Audiencia Nacional en el caso Leire Díez, y este viernes lo hará la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras aplazarse su declaración como imputada en el mismo caso.

Según la publicación de ese diario, en 2025 la dirección del instituto armado habría instigado un supuesto boicot contra Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid) en la capital.

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En su comunicado, apoyan al general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, que habría denunciado que el teniente general Luis del Castillo (Mando de Operaciones) le trasladó una presunta instrucción política, atribuida a la propia Mercedes González, para que la Guardia Civil no asistiera al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

El general Mora habría rechazado la orden por sentirse "instrumentalizado políticamente y habría sido tachado de desleal", por lo que la asociación considera "insostenible que quienes ostentan la máxima responsabilidad del instituto armado continúen al frente del mismo mientras se les atribuye utilizar políticamente a la Guardia Civil contra una institución autonómica".

Por estos hechos que, según reitera AUGC, "se suman a la declaración de González y Llamas como investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y contra la Administración de Justicia", la asociación solicita el cese de la directora y la dimisión del ministro Grande-Marlaska.

Por su parte, la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha reclamado la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo tras las nuevas informaciones conocidas en el marco del procedimiento judicial en el que ambos están siendo investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la Justicia, y en el que la asociación está personada como acusación.

Jucil considera que los hechos denunciados por Mora suponen un "uso inaceptable de la cadena de mando" con criterios ajenos a la neutralidad institucional que debe regir el cuerpo y cree que estos hechos, unidos a las diligencias judiciales ya abiertas, dibujan un escenario de "extraordinaria gravedad" que deteriora la imagen de la Guardia Civil y mina la confianza de los ciudadanos en la independencia de la institución.

"Cada día se conocen nuevos indicios y nuevas informaciones sobre posibles interferencias políticas. La situación es ya insostenible", sostiene en un comunicado.

Por ello, la asociación reitera su exigencia de que la directora general y el DAO abandonen sus responsabilidades mientras se esclarecen los hechos. EFE

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