Espana agencias

Aprobado el reparto de 35 millones para acoger a la infancia migrante no acompañada

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jul (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comunicado este jueves la aprobación del reparto de 35 millones entre las comunidades autónomas para acoger a la infancia migrante no acompañada, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El Consejo de Ministros aprobó la medida este martes y estableció que, debido a su situación geográfica, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria" por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.

PUBLICIDAD

Rego ha asegurado en declaraciones tras la reunión que esta distribución se atiene a cuestiones "absolutamente objetivas", asociadas al volumen de personas que han llegado a cada comunidad.

Para fijar las cantidades a transferir a estos territorios, el Gobierno ha tenido en cuenta la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida, en concreto su capacidad y el número de menores migrantes no acompañados.

PUBLICIDAD

La mayor cuantía corresponde así a Ceuta, con 5.500.000, seguida de Andalucía, 4.038.476; Canarias y Melilla, con 4.000.000 cada una; Cataluña, 3.650.068; y la Comunidad de Madrid, 3.630.768.

Rego ha afirmado que seguirán trabajando con políticas de financiación autonómica, pero que dos factores son fundamentales: "respetar y proteger los derechos de niños y niñas independientemente del origen" y "reforzar el sistema público de cuidados y servicios públicos".

La ministra criticó al Partido Popular por la solicitud de más financiación y subrayó que la política de infancia "nunca es una prioridad" en las comunidades autónomas de este partido.

Sin embargo, votaron la medida favorablemente en prácticamente el conjunto de las autonomías. La única abstención que ha habido es la de Murcia.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado que la financiación es "absolutamente insuficiente".

"El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político", ha afirmado.

La ministra ha comunicado que la Comunidad de Madrid tiene un 30 % menos de niños migrantes no acompañados, pero que están negándose a transferir al Gobierno la información de los menores que están atendiendo en sus sistema de acogida.

Además, Rego ha subrayado la ausencia en la reunión de los consejeros de Vox, correspondientes a las comunidades de Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Aun así, desde el ministerio han señalado que era "irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión", pero que "demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

El Tribunal de Girona ha ordenado la inscripción del padre biológico en el registro civil tras interpretar la negativa materna como una confesión tácita

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Precio de la luz en España este 17 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este 17 de julio

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”

Pese a que se realizan con buena intención, pueden provocar culpa o sensación de incomprensión

Alberto Ramírez, psicólogo: “Estas frases pueden hacer muchísimo daño a las personas con ansiedad o depresión”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española