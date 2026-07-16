Aprobado el reparto de 35 millones para acoger a la infancia migrante no acompañada

Madrid, 16 jul (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comunicado este jueves la aprobación del reparto de 35 millones entre las comunidades autónomas para acoger a la infancia migrante no acompañada, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El Consejo de Ministros aprobó la medida este martes y estableció que, debido a su situación geográfica, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria" por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.

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Rego ha asegurado en declaraciones tras la reunión que esta distribución se atiene a cuestiones "absolutamente objetivas", asociadas al volumen de personas que han llegado a cada comunidad.

Para fijar las cantidades a transferir a estos territorios, el Gobierno ha tenido en cuenta la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida, en concreto su capacidad y el número de menores migrantes no acompañados.

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La mayor cuantía corresponde así a Ceuta, con 5.500.000, seguida de Andalucía, 4.038.476; Canarias y Melilla, con 4.000.000 cada una; Cataluña, 3.650.068; y la Comunidad de Madrid, 3.630.768.

Rego ha afirmado que seguirán trabajando con políticas de financiación autonómica, pero que dos factores son fundamentales: "respetar y proteger los derechos de niños y niñas independientemente del origen" y "reforzar el sistema público de cuidados y servicios públicos".

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La ministra criticó al Partido Popular por la solicitud de más financiación y subrayó que la política de infancia "nunca es una prioridad" en las comunidades autónomas de este partido.

Sin embargo, votaron la medida favorablemente en prácticamente el conjunto de las autonomías. La única abstención que ha habido es la de Murcia.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado que la financiación es "absolutamente insuficiente".

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"El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político", ha afirmado.

La ministra ha comunicado que la Comunidad de Madrid tiene un 30 % menos de niños migrantes no acompañados, pero que están negándose a transferir al Gobierno la información de los menores que están atendiendo en sus sistema de acogida.

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Además, Rego ha subrayado la ausencia en la reunión de los consejeros de Vox, correspondientes a las comunidades de Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Aun así, desde el ministerio han señalado que era "irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión", pero que "demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia". EFE

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