ANC y Òmnium celebran el aval a la amnistía y urgen a los tribunales a aplicarla

Barcelona, 16 jul (EFE).- La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han celebrado este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía y han urgido a los tribunales españoles a aplicarla "sin nuevas interpretaciones restrictivas ni dilaciones indebidas".

En sus respectivas notas de prensa, la ANC y Òmnium han coincidido en ver el aval del TJUE como una "victoria" del independentismo.

Según Òmnium, la sentencia del TJUE es un aval "inapelable" a la amnistía y "consagra" que desde el independentismo no cometieron "ningún delito" y que todo lo que se hizo entre los años 2011 y 2023 fue “en ejercicio de los derechos fundamentales".

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Por su parte, la Asamblea destaca que los pronunciamientos del TJUE "refuerzan" la validez jurídica de la ley y "eliminan o reducen sustancialmente" algunos de los principales argumentos invocados para "obstaculizar" su aplicación, aunque asegura que ni la amnistía ni este fallo resuelven, en su opinión, el "conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español".

En una rueda delante del Parlament, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha dicho precisamente que el aval europeo a la amnistía "abre" la puerta a resolver "el conflicto político abierto" y ha pedido que la ley sea efectiva para "todos los represaliados pendientes de la amnistía" y que los "exiliados" puedan volver a casa, en alusión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

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Asimismo, ha señalado que el "incumplimiento" de la sentencia del TJUE "solo se podría entender como un desafío de los tribunales españoles".

Paralelamente, la ANC también ha hecho un llamamiento a construir "una nueva etapa" del proceso de independencia basada en una mayoría social "más amplia, transversal y movilizada", con lo que también ha coincidido Antich: "Ahora nos hace falta, desde el independentismo, recuperar de nuevo la iniciativa política", ha apostillado. EFE

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