Vox tacha de "infame" el acuerdo sobre Gibraltar y lo considera una "traición" a España

La Línea de la Concepción (Cádiz), 15 jul (EFE).- La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha calificado de "infame e inexplicable" el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar y ha considerado que supone "una traición a España y al pueblo español".

Según ha informado Vox, Pérez Moñino ha visitado este miércoles La Línea de la Concepción (Cádiz) con motivo de la eliminación de la verja de Gibraltar y ha criticado que el acuerdo "solo sirve a los intereses de los piratas de Gibraltar y al de todos aquellos que no quieren que Gibraltar sea español".

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Además ha censurado que Gibraltar continúe siendo, a su juicio, "un paraíso fiscal", una situación que se produce "en detrimento de los trabajadores españoles de La Línea".

Pérez Moñino ha recordado que su partido lleva años reivindicando una etapa de "recuperación de la autoestima nacional" que sitúe a los españoles "en el centro de todo" y defienda la soberanía nacional y la integridad territorial.

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"Orgullo y autoestima nacional significa poner a España y a los españoles primero, con rigor y con valentía", ha afirmado.

Por último, ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona y ha sostenido que "cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de decencia y dignidad tendría que venir hoy aquí a criticar y a denunciar duramente este acuerdo".

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Pérez Moñino ha añadido que el Ejecutivo es "corrupto" y que "sirve a todos los intereses menos a los intereses de España y de los españoles". EFE

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