Robles pone en valor el CLAEX, centro logístico que "salvaguarda la soberanía tecnológica"

Madrid, 15 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles las instalaciones del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) en Torrejón de Ardoz (Madrid) y ha destacado que se trata de "un pilar fundamental para la salvaguarda de la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de las Fuerzas Armadas".

Robles ha puesto así en valor el trabajo de esta unidad de élite del Ejército del Aire y del Espacio, responsable de ensayos en vuelo y que, desde el punto de vista militar, representa una capacidad crítica para el ministerio al garantizar que España tenga conocimiento técnico propio sobre los sistemas de armas y aeronaves que adquiere en el exterior, ha informado Defensa en un comunicado.

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El CLAEX ofrece el apoyo logístico necesario para transformar la potencialidad operativa de los sistemas adquiridos en capacidad real, optimizando los recursos y materiales existentes. De este modo, se reduce la dependencia tecnológica y se adaptan los equipos a las necesidades nacionales.

Este carácter estratégico en la mejora de las capacidades militares garantiza, por un lado, libertad de acción e independencia tecnológica para llevar a cabo sus misiones, y, por otro, fomenta oportunidades de desarrollo para la industria nacional, señala Defensa.

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El centro trabaja en tres grandes grupos: uno de ensayos en vuelo, ámbito en el que es un referente internacional; otro de diseño y desarrollo de software aeronáutico y un tercero de armamento.

Los pilotos, ingenieros y mecánicos del grupo de ensayos en vuelo cuentan con aviones instrumentados, una red de telemetría para la adquisición de datos en tiempo real y un centro de proceso de datos. Disponen de aeronaves C-101 y PC-21 y pueden contar con la cesión de otras cuando sea necesario.

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Asimismo, el CLAEX presta apoyo a los programas Eurofighter 2000 y A400M, tanto con recursos humanos como materiales. EFE