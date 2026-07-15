Piden dos años de cárcel para un celador acusado de agresión sexual a una compañera en el Hospital de Orense

Fiscalía ha solicitado la pena de dos años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima durante tres años para un celador acusado de un delito de agresión sexual a una compañera de trabajo en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Las partes no han logrado alcanzar un acuerdo en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración de juicio el 26 de enero de 2027.

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Según se recoge en el escrito fiscal, el 6 de julio de 2023, cuando el acusado --celador del Sergas en el CHUO-- se encontraba cubriendo el turno de noche, procedió a coger la boca de la víctima --compañera de trabajo-- mientras esta salía del ascensor para trasladar un ingreso a planta-- y a darle un beso sin consentimiento.

Además de la pena de prisión y prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, Fiscalía ha interesado la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que conlleven contacto directo y regular con menores durante dos años, así como el abono de las costas procesales.

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