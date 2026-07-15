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Málaga Premier Padel, el torneo de las siete nuevas parejas femeninas

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Málaga, 15 jul (EFE).- El Andalucía Málaga Premier Padel P1, que se disputa hasta el 19 de julio en el Palacio de Deportes Martín Carpena, supone el debut de siete nuevos dúos en el cuadro femenino, como el formado por la catalana Marina Guinart y la vallisoletana Alejandra Alonso, séptimas cabezas de serie.

Marina Guinart y Alejandra Alonso, una de las siete nuevas parejas debutantes en este Andalucía Málaga Premier Padel P1, cuarta prueba del circuito en España, iniciaron su participación con victoria este lunes en un torneo que supone una gran reconfiguración en el cuadro femenino del circuito mundial de pádel.

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Las rivales que tuvieron enfrente fueron Vero Virseda y Jimena Velasco, justamente otra de las nuevas parejas, que llegaban a la cita como décimas de la clasificación, pero que cedieron en dos sets ante Guinart y Alonso (7-6, 6-3).

Otra dupla de estreno es la hispanoargentina formada por Alejandra Salazar y Aranzazu Osoro, pareja número ocho que debuta este miércoles frente a Caldera-Goenaga; así como Victoria Iglesias y Lorena Rufo, undécimas del mundo, Marta Talaván y Jessica Castelló, y Jana Montes y Marta Barrera.

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Todas ellas debutarán también este miércoles, al igual que Lucía Sainz junto a Sofía Saiz en un primer examen de gran dificultad ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, recientes campeonas en Burdeos. EFE

afl/cb

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