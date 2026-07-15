Los cuatro mejores dúos del mundo entran en acción en el P1 de Málaga

Málaga, 15 jul (EFE).- Las cuatro parejas cabezas de serie, Coello-Tapia, Chingotto-Galán, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas, debutan este miércoles en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 en la pista central del Palacio de Deportes Martín Carpena de la ciudad costasoleña.

El P1 de Málaga, en pleno ecuador del circuito mundial de pádel en 2026, avanzó sin sorpresas hasta este miércoles, cuando entran en acción los mejores padelistas del planeta, por lo que crece la expectación en el torneo.

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Por orden de juego, el argentino Franco Stupaczuk y granadino Mike Yanguas disputarán el segundo partido de la jornada frente a José Solano Marmolejo y Ramiro Pereyra.

Los números uno y defensores del título en Málaga, Arturo Coello y Agustin Tapia, que llegan como ganadores de las últimas cuatro pruebas, cerrarán la sesión diurna ante David Gala y Enzo Jensen.

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Por la tarde, la pista central será para el duelo de los número dos, el tándem hispanoargentino Ale Galán-Fede Chingotto frente a Denis Perino y Facundo Dominguez, no antes de las 16.00 horas CET, y después lo harán los terceros del mundo, Juan Lebrón y Leo Augsburger, contra Dani Santigosa y Marc Sintes.

El sorteo del cuadro que se celebró el pasado sábado en Málaga dejó un camino con posibilidades de un enfrentamiento en semifinales entre Ale Galán y Juan Lebrón, en años anteriores la pareja dominadora de este deporte, que han tenido varios conflictos dentro y fuera de la pista desde su separación en marzo de 2024. EFE

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