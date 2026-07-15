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La Familia Real se reúne con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona

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Los Reyes Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido una reunión de trabajo este miércoles en Sant Martí d'Empúries (Girona) con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona, formado por 18 jóvenes vinculados a la fundación, para conocer sus conclusiones.

Este encuentro se produce después de la visita de la princesa y la infanta al yacimiento de Empúries, y se enmarca en los Premios Princesa de Girona 2026, que se entregaron este martes en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

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La reunión de trabajo ha comenzado sobre las 13.30 horas y durante el encuentro se han presentado las conclusiones sobre los 4 ejes en los que el Consejo Asesor Joven ha estado trabajando a lo largo del año: bienestar emocional, retos de la tecnología --especialmente de la IA--, la amplificación de referentes para los jóvenes y la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Generacionales (ODG).

El Consejo Asesor Joven está organizado en 3 grupos: premiados, jóvenes de los programas de talento y educativos, y miembros independientes propuestos por su relevancia entre la comunidad joven, explica la fundación.

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"DESAFÍOS" DE LA JUVENTUD ACTUAL

Este órgano dota a la juventud de un mayor protagonismo dentro de la Fundación, "desde un punto de vista orgánico y activo y en el diseño de las actividades que se desarrollan".

La función de este grupo consultivo es detectar, proponer y trabajar en los grandes retos de la juventud actual y sus "desafíos", así como elevar la propuesta de soluciones o estudios realizados en los órganos de gobierno de la Fundación y su presidenta de honor.

El Consejo Asesor Joven cuenta con la presidencia de Felipe Campos, quien es consejero delegado en Aigües de Barcelona, ceo de la Associació Educativa Ítaca y Premio Princesa de Girona Social 2013.

Al finalizar el encuentro, los Reyes, la princesa y la infanta se han hecho una foto de familia con los miembros del Consejo Asesor Joven y, después, han mantenido un encuentro informal con premiados de este 2026 por la Fundación Princesa de Girona así como de ediciones anteriores.

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EuropaPress

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