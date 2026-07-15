Investigan media docena de incendios en el área metropolitana de Granada esta semana

Granada, 15 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la media docena de incendios registrados esta semana en diferentes municipios del área metropolitana de Granada, fuegos que han provocado el corte de la autovía A-92 y la Circunvalación de Granada y a paralizar el tráfico de trenes.

Fuentes de este cuerpo armado han explicado a EFE este miércoles que, de momento, la investigación mantiene todas las hipótesis abiertas y no descarta que los incendios, concentrados en la misma vertiente del área metropolitana, estén siendo provocados de manera intencionada por una misma persona.

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Durante esta semana se han registrado media docena de fuegos urbanos y forestales que han afectado a la circulación de trenes y han provocado retenciones, el cierre de la A-92 y de la Circunvalación.

El último en ser extinguido ha sido el de Jun, un fuego concentrado en el paraje Barranco de San Jerónimo y que obligó a cortar la carretera GR-3102 que une el municipio de Víznar con Granada capital.

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Este fuego se declaró en la misma zona que otro incendio que, este pasado lunes, obligó a movilizar a medios aéreos y terrestres del Infoca.

Cerca de Jun, los bomberos actuaron este martes para extinguir el fuego que comenzó en un descampado del polígono industrial de Juncaril, en Peligros (Granada), y que obligó al corte de la circunvalación de Granada y al tráfico ferroviario en la zona.

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Esta semana también se registró un incendio en Albolote, muy cerca del de Juncaril, que afectó a una zona de pastos ubicada en el Camino Tinar.

La última alerta por fuego se ha registrado poco antes de las 15:00 horas de este miércoles, cuando una veintena de llamadas han alertado de un incendio de maleza, contenedores y palmeras en una avenida de Santa Fe, una zona industrial que ha movilizado a Bomberos, Guardia Civil y Policía Local. EFE

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