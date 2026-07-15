Incendio del Matarraña (Teruel) baja a nivel 0 tras una buena noche en tareas de extinción

Zaragoza, 15 jul (EFE).- El incendio declarado el domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, y que ha afectado a unas 300 hectáreas, ha descendido a situación operativa 0, nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), después de completar una buena noche para las labores contra el fuego.

El incendio, que permanece estabilizado y por el que ya se ha desmovilizado el puesto de mando avanzado, todavía no está extinguido y, por ello, sigue sin estar permitido el acceso al interior del perímetro.

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Según ha informado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, durante la noche las labores desarrolladas por el dispositivo antiincendios han funcionado muy bien y, ahora, los trabajos se centran en los posibles rebrotes y los puntos calientes que vayan apareciendo dentro del perímetro.

No obstante, ha explicado que a su interior aún no podrán regresar los evacuados, como tampoco al centro budista que hay en las inmediaciones.

Sí que podrán volver las personas a las masías y los establecimientos hoteleros que habían sido desalojados, pero que están fuera del perímetro del incendio.

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"Lo más importante es preservar la vida de las personas y, por tanto, hemos decidido que hasta que no esté realmente finalizado por dentro del perímetro, no se va a poder volver", ha apostillado.

Para este miércoles, se encuentran trabajando en el terreno unos 65 efectivos de distintas administraciones. Por parte del dispositivo aragonés, Infoar, hay 5 brigadas terrestres y 5 autobombas, así como dos helicópteros en base en espera por si fueran requeridos.

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Igualmente, hay sobre el terreno medios de la Diputación Provincial de Teruel, Protección Civil, Guardia Civil, sanitarios y la Unidad de Policía Nacional Adscrita.

En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles se espera viento de componente norte de baja intensidad por la mañana y, entre las 15.00 y las 19.00 horas, la previsión apunta a alguna racha de viento superior a los 30 kilómetros por hora de componente sur o sureste.

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Respecto a la humedad, se ha recuperado durante la noche en torno al 50 % o 60 % e irá descendiendo a lo largo de mañana. Las temperaturas serán altas, con máximas de 37 o 38 grados. EFE