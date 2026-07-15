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Finaliza la alerta por el escape de un producto químico en la Llagosta (Barcelona)

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(Actualiza la NA3231 con el fin de la alerta por el escape de un producto químico)

Barcelona, 15 jul (EFE).- Los servicios de emergencias han cerrado la prealerta activada este miércoles por el escape de un producto químico considerado "materia peligrosa" de un contenedor de mercancías en la estación de tren de la Llagosta (Barcelona), que ha obligado a confinar preventivamente a treinta y tres trabajadores.

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Protección Civil ha informado de que los efectivos ya se han retirado del lugar y que la fuga ha sido muy pequeña, hasta el punto de que, en contra de lo que se pensaba en un principio, ninguna persona ha resultado afectada.

Los Bomberos, que han recibido el aviso alrededor de las 12.30 horas del mediodía, han trasladado siete dotaciones al lugar para taponar el escape, localizado en un tubo exterior del contenedor, que tiene una capacidad de 23.000 litros, ha detallado el cuerpo en su cuenta de X.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) también ha trasladado a la estación dos ambulancias y, finalmente, no ha sido necesario llevar a cabo ninguna atención.

El incidente ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas R2Norte y R11 de Rodalies entre las paradas de Montcada i Reixac y Mollet del Vallès, y se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

El escape, ha detallado a EFE Protección Civil, se ha producido en un contenedor de mercancías estacionado en la parada de tren que contiene monometilamina, un líquido transparente usado para la fabricación de pesticidas, fármacos o disolventes, entre otros, por lo que se la Generalitat ha activado el Plaseqcat. EFE

ppa/hm/mg/ram

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