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Euskaltel-Euskadi ficha a Felipe Orts para carretera y liderar el proyecto de ciclocross

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Bilbao, 15 jul (EFE).- La Fundación Euskadi ha anunciado el fichaje hasta 2028 del valenciano Felipe Orts, séptimo del ránking mundial de ciclocross, para disputar la temporada de carretera con el Euskaltel-Euskadi y liderar además "un ambicioso proyecto" para la temporada de la especialidad invernal.

Concretamente, para el ciclocross el acuerdo con Orts comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2028 y, además del apoyo de la Fundación, el ciclista estará respaldado también por sus "patrocinadores personales".

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La Fundación Euskadi destaca que con la incorporación de Orts han creado "una quinta unidad de actividad, el ciclocross", que se suma, a los equipos profesionales masculino y femenino, el de formación sub 23 y la estructura de ciclismo adaptado.

"Con este movimiento la estructura no solo suma a un ciclista de talla internacional, sino que garantiza una visibilidad de marca ininterrumpida durante los doce meses del año y un impacto mediático de primer orden durante los meses invernales", resaltan desde la Fundación.

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En declaraciones difundidas por la escuadra vasca, Orts asegura que no dudó "ni un segundo" cuando se le planteó la posibilidad de vestir el maillot naranja después de haber barajado las opciones de "crear un proyecto estrictamente personal o incluso de volver a competir con un equipo belga".

"Para mí es fundamental contar con un bloque sólido para disputar la temporada de carretera. Aprenderé mucho de mis compañeros y espero ayudar a conseguir grandes resultados mientras mejoro mi preparación física de cara al invierno. Y en el ciclocross competir bajo el paraguas de la Fundación Euskadi me llena de orgullo y tranquilidad", recalca el corredor de Villajoyosa.

Orts acumula ocho títulos de campeón de España de cicloross consecutivos (2019-2026), el subcampeonato de Europa en 2025 y un histórico segundo puesto en la Copa del Mundo de Hulst de ese mismo año.

Además, firmó una tercera posición en la Copa del Mundo de Benidorm en 2026 -solo superado por Mathieu van der Poel y Thibau Nys-, una séptima plaza en el último Campeonato del Mundo y el séptimo lugar en el ranking mundial de la UCI 2025-2026. EFE

ibn/ida/jpd

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