El Tercer Sector celebra el "paso social" de las leyes de discapacidad y dependencia

Madrid, 15 jul (EFE).- La Plataforma del Tercer Sector ha destacado este miércoles la relevancia de la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en el Congreso, que supone un "paso social decisivo" que da respuesta a sus reivindicaciones.

En un comunicado, la plataforma subraya que el nuevo texto aprobado, que será remitido al Senado para su aprobación definitiva, supone "un avance hacia una sociedad más inclusiva y accesible".

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La iniciativa desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución Española aprobado en 2024 y refuerza los derechos de las personas con discapacidad, además de ampliar servicios y prestaciones.

El Tercer Sector incide en que la aprobación de esta reforma culmina uno de los principales desarrollos legislativos derivados de la primera reforma social de la carta magna adoptada con un amplio respaldo parlamentario, e incorpora avances relevantes en materia de discapacidad y atención a la dependencia, reforzando la protección de derechos, la inclusión y la autonomía personal.

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La plataforma considera que esta reforma supone uno de los avances legislativos "más relevantes de los últimos años en materia social", con un especial impacto en discapacidad y atención a la dependencia, y constituye "un paso fundamental para seguir construyendo una sociedad más inclusiva, accesible e igualitaria".

Y destaca el trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de la plataforma, en el impulso de esta reforma y en la defensa "de un marco normativo más garantista, inclusivo y alineado con los derechos humanos".

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Entre las principales novedades del texto normativo, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

En materia de discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal, además de desarrollar el nuevo artículo 49 de la Constitución.

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También se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. EFE